В Воронежской области женщина поблагодарила мошенника, который украл у нее более полумиллиона рублей

С очередным «сотрудником службы безопасности банка» 5 апреля пришлось столкнуться 46-летней жительнице Россошанского района. Ее, как и многих других, начали пугать несанкционированным доступом мошенников к ее банковскому счету. Примечательно, что реальные аферисты раз за разом прикрываются некими вымышленными, которые якобы пытаются оформить потребительский кредит.

Лже-банкир посоветовал женщине срочно оформить на себя потребительский займ и таким образом исчерпать свой кредитный потенциал. Деньги предложил перевести на временные безопасные счета. Якобы в скором времени они потребуются, чтобы рассчитаться по кредитам.

В течение трех дней женщина вела телефонные переговоры с преступниками и оформила на себя два кредита на сумму 227 и 276 тысяч рублей. Полученные 503 тысячи рублей она перевела через банкомат на представленные неизвестным реквизиты и даже поблагодарила мошенника за помощь.

Вот только через несколько дней к женщине на телефон начали поступать уже реальные уведомления о сроках платы по кредитам. Тогда-то местная жительница и поняла, что ее обманули.