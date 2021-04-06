Зоозащитники просят воронежцев защитить диких птиц от браконьеров в Благовещенье

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7 апреля православные христиане будут отмечать Благовещение. К сожалению, светлый праздник оборачивается гибелью тысяч птиц, пойманных браконьерами в тесные клетки ради вековой народной, но при этом варварской традиции выпускать их на волю.

Зоозащитники призывают воронежцев не поддерживать продажу диких птиц и всячески противостоять ей – убедить своих знакомых и друзей последовать вашему примеру, сообщить о фактах продажи птиц, зафиксировать нарушения. Об этом и также о том, как помочь пострадавшей птице можно узнать в очередном выпуске «Птичьего базара» на странице сообщества Центра охраны животных «Наша природа» в соцсети "Вконтакте". Там же вы можете предложить свою помощь в качестве волонтера.

А почему так важно противостоять традиции продажи диких птиц, читайте в статье «Комсомольской правды».