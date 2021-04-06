В Воронеже ремонт погрузчика с помощью кувалды закончился травмой для водителя

Руководство комбината благоустройства Коминтерновского района могут привлечь к административной ответственности. Все из-за случая, произошедшего 17 декабря 2020 года, когда водитель погрузчика получил хоть и легкую, но весьма неприятную рвано-ушибленную рану в районе глаза.

Как сообщили в региональной Государственной инспекции труда, водитель помогал коллеге ремонтировать служебный автомобиль. Они пытались снять гидроусилитель руля, но тот плотно «засел». Тогда сотрудники решили воспользоваться кувалдой. Они начали сбивать рулевую сошку.

Вот только от удары кувалды отскочила окалина и попала водителю под глаз, что и привело к травме.

- В связи с нарушением работодателем порядка расследования несчастного случая, инспекция труда организовала дополнительное расследование. Установлено, что основной причиной нечастного случая стало то, что при выполнении работ с ручным ударным инструментом работодатель не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты, - подчеркнули в инспекции.