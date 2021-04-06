В Воронеже нашли подрядчика для работ по реконструкции аэропорта за 326 млн рублей

Так будет выглядеть новый терминал Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского аэропорта.

На выполнение работ по переносу и реконструкции объектов, попадающих в зону строительства нового терминала внутренних воздушных авиалиний международного аэропорта Воронеж, претендовали две компании - местные «Новапласт» и «Промэнергомонтаж».

Если первый подрядчик согласился выполнить работу за 326,4 млн рублей, то второй требовал более 334 миллионов - примерно в эту сумму и оценивалась начальная цена договора. В итоге победителем стал именно «Новапласт».

Напомним, подрядчику предстоит возвести ряд новых объектов: в частности КПП, парковки, патрульную дорогу и некоторые другие объекты.

Ранее саранское ООО «Русстройком» победило в недавнем аукционе по поиску подрядчика - компания должна удлинить взлетно-посадочную полосу. Контракт оценили в 472,78 млн рублей.

До этого на встрече с губернатором Александром Гусевым владелец инвесткомпании AEON Роман Троценко рассказал в целом о перспективах развития аэропорта имени Петра Первого.