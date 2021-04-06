Ветераны рассказали воронежским детдомовцам о взятии Берлина и буднях Афганской войны

Фото управы Ленинского района

Воспитанников воронежского детского дома пригласили в Совет ветеранов Ленинского района на встречу с ветеранами. Пподполковник авиации в отставке Павел Машканцев рассказал, как 17-летним юношей добровольцем ушел на фронт, принимал участие в боях за освобождение Польши, и в 1945-ом брал Берлин.

Одним из ярких эпизодов из фронтовой биографии ветеран считает бой 2 мая 1945 года, когда немецкая группировка во главе с Мартином Борманом пыталась пройти к американцам вдоль полевого аэродрома, расположенного в 9 км от Берлина и Потсдама. Личный состав красноармейцев, находящийся на аэродроме, принял бой. В бою по защите аэродрома, кроме штатного оружия, ему пришлось вести стрельбу по фашистам из пушки самолёта, предварительно развернув его в сторону фашистов. За этот бой Павел Семёнович был награжден медалью «За отвагу».

Председатель Совета ветеранов, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин рассказал ребятам о боевых буднях Афганской войны, как дважды участвовал в спецоперациях по восстановлению конституционного строя в Северокавказском регионе России.

О современной военной службе ребятам рассказала старший прапорщик авиации Ирина Попова, начальник клуба авиационной эскадрильи Росгвардии.