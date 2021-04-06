В Воронежской области мужчина убил резавшего его приятеля

Поножовщина закончилась смертью хозяина пьяного застолья. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 49-летнего жителя Борисоглебска. Он будет отвечать по части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

По данным следствия, днем 3 января в Борисоглебске 49-летний мужчина был в гостях у 47-летнего приятеля в доме на улице Алабышева . Они выпивали. Возникла ссора. Хозяин выхватил нож и стал резать им оппонента в лицо и шею. Гость стал защищаться. Он выхватил нож и ударил им приятеля два раза в грудь. А потом убежал. Ранения хозяина пьяного застолья оказались смертельными.

Тело мужчины обнаружил 4 января его брат, который сообщил об убийстве в полицию. Экспертиза показала, что смерть произошла из-за того, что ножом была задета аорта и сердце, что вызвало обильную потерю крови.

49-летнего мужчину задержали и допросили. До суда его отправили под домашний арест.

- На следствии житель Борисоглебска признал вину, пояснив, что не желал наступления смерти знакомого, и лишь защищался от его нападения. Доказательств того, что он убил приятеля, и без того немало: показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе. – Ему грозит до двух лет лишения свободы.