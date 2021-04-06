Воронежский «Буран» взял на просмотр шесть молодых хоккеистов

На сборах в составе "Бурана" будет много молодежи. Фото: с сайта ХК «Буран»

На сайте «Бурана» появился список хоккеистов, которые будут участвовать в сборах с 5 по 24 апреля. Среди них шесть игроков находятся на просмотре. Это вратарь Артур Малков 1996 г.р., защитник Егор Бугаев 2001 г.р., нападающие Марсель Ахметов 1997 г.р., Иван Беляков 1998 г.р., Ильдар Кашафетдинов 2000 г.р. и Валентин Шепелев 2001 г.р.

Кроме того, на сборы приглашены девять игроков фарм-клуба «Бурана» - ХК «Россошь». Вместе с основной командой будут работать защитники Дмитрий Медведев, Михаил Шошин, Дмитрий Дробот, нападающие Даниил Есипов, Святослав Дорохов, Дмитрий Попов, Михаил Тепикин, Даниил Марков и Александр Трушков.

Также в составе «Бурана» будут тренироваться три игроки юношеского хоккейного клуба (ЮХК) «Воронеж»: нападающие Тимур Миннеханов, Николай Меньшиков и Егор Шаров.

Из хоккеистов прошлогодней основы в команде остались вратарь Захар Виноградов, защитники Егор Баланов, Дмитрий Кузнецов, Вадим Ефимов, Александр Микулович, нападающие Андрей Демидов, Данил Макаров и Александр Шипилов. Всего восемь игроков. Из чего можно сделать вывод, что «Буран» сделал ставку на омоложение состава. А значит, команду по-прежнему, скорее всего, ждет место в нижней части таблицы. Хотелось бы ошибаться, но, похоже, оно будет ближе к ее дну.

Напомним, на сборах «Буран» проведет пять матчей. 10 апреля воронежская команда в подмосковном Чехове сыграет с воскресенским «Химиком». 16 и 17 апреля «ураганные» сразятся в Ростове-на-Дону с ХК «Ростов». А потом намечены два черноземных дерби «Бурана» с «Тамбовом». 21 апреля команды из соседних регионов встретятся в Воронеже. А 24 апреля «Буран» приедет в Тамбов.