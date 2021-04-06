Весенняя посадка лесов в Воронежской области началась с трехнедельным опозданием

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Из-за поздней и холодной весны в этом году начало весенней кампании по посадке лесов в Воронежской области задержалось на три недели. Не везде на участках еще оттаяла земля. Чтобы наверстать упущенное и посадить деревца в оптимальные сроки (пока почва достаточно влажная, а значит, и приживаемость будет хорошей), сотрудники лесхозов торопятся.

- На лесных питомниках выкапывают и доставляют к местам посадки посадочный материал с открытой корневой системой, - рассказали в управлении лесхоза области. - В Новоусманском лесном селекционном центре извлекают из кассет, пакетируют и отправляют в лесничества сеянцы сосны, выращенные в теплицах. Их доля в общем объеме посадки составляет 30 процентов. Поставку проводят партиями, по мере необходимости – очень важно, чтобы корни сеянцев не пересохли.

В этом году предстоит посадить 1639 гектаров молодого леса, 1000 из них – силами сотрудников филиалов Воронежского лесопожарного центра, остальные – лесопользователями на арендованных участках лесхоза.

Самые большие объемы посадок намечены в Давыдовском лесничестве -294 гектара, 275 гектаров в Донском лесничестве и 200 гектаров – в Бобровском лесничестве.

К работам уже приступили в Донском, Бобровском, Давыдовском, Павловском лесничествах.