Правоохранители выяснят причины аварии, оставившей без тепла детсады и медучреждение

К счастью, авария случилась не в самое холодное время года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Региональная прокуратура заинтересовалась аварией на теплотрассе, которая случилась 5 апреля в 16:40. Как отмечают правоохранители, отопление и горячее водоснабжение отключили в 22 многоквартирных домах Ленинского района, 2 детских садах и 1 медицинском учреждении.

- Организована проверка соблюдения жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.

Ранее в пресс-центре ЖКХ сообщали, что с проблемами столкнулись жители 38 многоэтажек. Мы публиковали их адреса.