Прокуратура раскрыла подробности предполагаемого избиения подростка в отделе полиции

В том, что произошло в отделе, еще предстоит разобраться Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

1 марта 16-летний подросток вместе с бабушкой пришел в отделение полиции Лискинского района. Парень должен был дать объяснения по делу о краже имущества. Но, по версии следствия, прочитав составленное объяснение, юноша просто отказался его подписывать.

- В связи с чем между ним и сотрудником полиции произошел конфликт, в результате которого подросток, с его слов и пояснений бабушки, был подвергнут избиению со стороны полицейского, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Телесные повреждения подтверждены заключением судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором.

Ранее в полиции сообщили «КП-Воронеж», что данную информацию тщательно проверят. Если будет установлено, что сотрудники отдела действительно виноваты, полиция примет все необходимые меры вплоть до увольнения работников.