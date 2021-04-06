В Воронеже пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в помощи врачей, нашли живой

Пожилую женщину помогла найти внимательность полицейского. Фото: из архива «КП»

Закончились поиски 79-летней Нины Т. Напомним, пенсионерка ушла из дома на улице Строителей Коминтерновского района около 9 утра 4 апреля и пропала. Родственники переживали, потому что пожилая женщина плохо ориентируется в пространстве. Пропадает уже не в первый раз, до этого ее благополучно находили. К счастью, так же случилось и на этот раз.

5 апреля в левобережной части Воронежа женщину, схожую по приметам с пропавшей, обнаружил полицейский. Он позвонил поисковикам. Оказалось, что это, действительно, Нина Т. Пенсионерку отвезли к ней домой. Где она была в течение полутора суток, неясно.