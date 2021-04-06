В Воронежской области восстановят две старинные церкви

Фото: АУК ВО "Государственная инспекция историко-культурного наследия"

К июлю 2021 года разработают проект реконструкции «Церкви Богоявления», которая находится в селе Пекшево Рамонского района. Здание построено еще в 1826 году. На государственную охрану его поставили в 1987-ом. Сегодня же объект культурного наследия регионального значения выглядит плачевно. Церковь представляет из себя руины.

Фото: АУК ВО "Государственная инспекция историко-культурного наследия"

К тому же времени должен быть готов и проект по восстановлению другого памятника регионального значения - «Церкви Казанской» в селе Владимировка Лискинского района. Это здание немного новее - оно построено в 1872 году, а в 1994-ом его взяли под государственную охрану.

Заказчикам работ в обоих случаях выступили религиозные организации. Проекты будет разрабатывать воронежская фирма «РАС». Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области уже выдало необходимые разрешения на разработку научно-проектных документаций.