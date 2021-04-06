В Воронежской области к 6 апреля от коронавируса умерли еще 13 человек

Ситуация по России

С подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области столкнулись уже 76 353 жителя. То есть только за последние сутки диагноз был поставлен 201 человеку. Об этом 6 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

В то же время число выздоровевших достигло 71 012. За последний день побороть вирус удалось 194 пациентам.

К сожалению, число умерших также выросло - до 2 894. За сутки от последствий перенесенного коронавируса скончались 13 воронежцев.

Ранее мы сообщали, что в Воронежскую область привезли очередную партию вакцины «Спутник V»: в регион поступило 30 тысяч парных наборов препарата.