В Воронеже на пешеходном переходе водитель автобуса сбил 82-летнюю пенсионерку

6 апреля примерно в 8:30 у дома №3 по улице Моисеева под автобус попала 82-летняя местная жительница. Пенсионерка стояла у правого края проезжей части на пешеходном переходе.

По предварительным данным, за рулем «ПАЗа» был 49-летний воронежец. Он ехал со стороны улицы 20 Лет Октября в сторону улицы Летчика Колесниченко. Водитель автобуса двигался на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего., - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.