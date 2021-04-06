В Воронеже началось благоустройство девяти дворов

Работы пройдут во всех районах города Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В 2021 году в Воронеже в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 57 дворов. Уже стартовали работы на 9 территориях. На реконструкцию в этом году, как и в предыдущем, власти выделили около 180 млн рублей. Большая часть суммы - из федерального бюджета. Также средства на ремонт выделяют из областного и городского бюджетов.

В нашем городе с 2018 по 2020 год по данной программе уже отремонтировали 232 двора. Благоустройство состоит из двух перечней работ: минимального и дополнительного. Минимальный включает ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительный - реконструкцию детского или спортивного комплексов, устройство новых парковочных мест, монтаж ограждений и некоторые другие работы.

Контроль качества работ и последующая приемка дворов должна быть первоочередной заботой заказчиков - управ районов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Программа благоустройства дворовых территорий не теряет своей популярности. В декабре прошлого года воронежцы заявили к участию в нацпроекте еще 165 дворов. Поэтому, как я уже говорил, на всех уровнях будем настаивать на важности продолжения этой программы, пока благоустройство не придет в каждый двор. Контроль качества работ и последующая приемка дворов должна быть первоочередной заботой заказчиков - управ районов, очень важно в этом процессе участие не только общественников, но и самих собственников жилья, - подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В нашем городе с 2018 по 2020 год по данной программе уже отремонтировали 232 двора Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Напомним, в этом году благоустроят:

Железнодорожный район: ул. Электровозная, 4; ул. Переверткина, 48; ул. Остужева, 42; ул. Маршала Одинцова, 19; ул. Богдана Хмельницкого, 32а; Ленинский проспект, 130, 132, 152; пер. Санаторный, 2, 2а;

Коминтерновский район: ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 273; ул. Беговая, 144; ул. Генерала Лизюкова, 28, 91, 91а, 93, 93а; ул. Хользунова, 88, 98, 98в, 100, 100в, 108; бульвар Победы, 10, 24; ул. Владимира Невского, 13В, 35, 55; Московский пр., 94; ул. Новгородская, 141.

Левобережный район: Ленинский пр., 8к1, 110, 116; ул. Новосибирская, 55; ул. Писарева, 19а, 17б; ул. Полякова, 15; ул. Ростовская, 40, 61; ул. Туполева, 31б.

Ленинский район: ул. Гродненская, 1; ул. Кирова, 8; ул. Челюскинцев, 140; ул. Матросова, 127; ул. Моисеева, 65.

Советский район: ул. Антокольского, 6; Бульвар Пионеров, 20; ул. Домостроителей, 45, 51; пр. Патриотов, 2, 6, 16, 22; ул. Путиловская, 13а, 15а, 17; ул. Тепличная, 20; ул. Южно-Моравская, 2, 10, 12.

Центральный район: ул. Алексеевского, 18, 22; ул. Коммунаров, 45; ул. Средне-Московская, 8.