Воронежцы просят продлить автобусный маршрут до окраины Масловки

Маршрут № 122 продлевают на несколько остановок лишь летом Фото: с сайта ОНФ.

В трех садоводческих товариществах (СНТ) у микрорайона Масловка - «Русское поле», «Южный» и «Вега» - круглогодично живут почти 300 семей. Вот только до своих домов взрослым и детям приходится добираться от конечной остановки автобуса по обочине неосвещенной дороги. Маршрут № 122 продлевают на несколько остановок лишь летом.

Местные жители и активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Воронежа с просьбой перевести общественный транспорт на постоянную работу.

- Добраться до нас можно лишь на автобусе № 122 и только в теплое время года, когда его маршрут продлевают на несколько так называемых дачных остановок. С ноября по апрель автобус до нас ходит раз в час с 9:00 до 13:00. То есть на работу не уедешь и обратно на нем не вернешься. Доезжаем от конечной остановки и почти километр идем по обочине неосвещенной дороги с интенсивным движением, - комментирует жительница СНТ «Русское поле» Ольга Ковнер.

Детям, а их в трех СНТ более пятидесяти, тяжело добираться в Масловскую школу. Они сначала доезжают на общественном транспорте до остановки «Тополя-1», а дальше идут по обочине до 1,5 км. Зимой путь особенно сложен.

- Администрация Воронежа ведет системную работу по развитию всех районов и отдаленных микрорайонов города. Так, в 2020 году была отремонтирована дорога от Масловки до Березовского кладбища, построено наружное освещение до выезда из Масловки. В том же году рассматривался вопрос и дальнейшего строительства наружного освещения – до поворота на Березовское кладбище. К сожалению, в настоящий момент это невозможно, поскольку на указанной территории отсутствуют достаточные мощности для его подключения. Так, строительство наружного освещения от выезда из микрорайона Масловка в сторону Березовского кладбища может быть возможным после проведения реконструкции АО «Воронежская горэлектросеть» своего существующего энергосетевого хозяйства в указанном районе. Поскольку сейчас показатели уровня освещенности не соответствуют необходимым нормам, запуск школьных автобусов и продление маршрута № 122 не на сезонной, а на регулярной основе может представлять опасность для жителей и стать местом концентрации ДТП, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, 1 апреля в Воронеже стартовала масштабная реформа общественного транспорта.