Из-за аварии 38 домов в центре Воронежа остались без отопления и горячей воды

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже 38 многоэтажек из-за аварии на теплотрассе остались без тепла и горячей воды сегодня, 5 апреля. Дома расположены на улицах в Ленинском и Центральном районах. Как рассказали в пресс-центре ЖКХ, подачу ресурсов приостановили с 16:40.

Отключения коснулись домов по следующим адресам:

Ул. Пограничная, д. № 1;

Ул. Бакунина, д. №6;

Ул. Плехановская, д. №13,15,17,19,20,21,22,41,43,45,47,49,51,54,56,58;

Ул. Революции 1905г., д. № 40,42;

Пер. Мало-Московский, д. № 1,9;

Ул. Кропоткина, д. № 1,3;

Ул. Донбасская, д. № 3,7,9,11,13;

Ул. 40 лет Октября, д. №2;

Ул. Войкова, д. № 8,17;

Ул. Желябова, д. № 15,17;

Ул. Кольцовская, д. № 46,52,56,58.

– На данный момент сотрудники Воронежтеплосети ищут место утечки. Сразу после обнаружения приступят к восстановлению участка уличной теплотрассы. Работы будут вестись и ночью, – пояснили в пресс-центре ЖКХ.