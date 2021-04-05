ЧП с участием пьяного полицейского под Воронежем вылилось в уголовное дело

Фото – СУ СК по Воронежской области

Следователи возбудили уголовное дело после аварии, которую устроил пьяный полицейский на «Мерседесе». После лобового столкновения с «пятнадцатой» на трассе в Воробьевском районе пострадала 28-летняя водитель отечественного авто. Спасателям МЧС пришлось ее вызволять из груды металла. Женщина находится в больнице.

А вот 33-летний страж порядка, который ехал в нерезвом состоянии за рулем, попал под уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, ЧП произошло 4 апреля около 15 часов 30 минут на 75 км. автододороги «Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» федеральной трассы «М4 Дон». Как пояснили в СУ СКе по региону, пьяный полицейский выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение.

– Оба водителя и 27-летний пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы в медицинское учреждение. При этом причиненные женщине телесные повреждения квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе следственного управления.