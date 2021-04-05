Воронежцам покажут фильм о Бунине

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 апреля в Воронеже пройдет премьера фильма «Иван Бунин. Возвращение в Россию», который снял режиссер Александр Никонов. Автор создал картину к 150-летию нашего прославленного земляка, первого русского лауреата Нобелевской премии в области литературы. Съемки проходили в 2020 году в различных городах России.

Фильм «Иван Бунин. Возвращение в Россию» - третья часть эпопеи «Три чаши одной жизни» (другой фильм трилогии стал лауреатом 1-й степени в номинации «150-летию со дня рождения Бунина посвящается…» VI Международного кинофестиваля «Отцы и дети»). Александр Никонов выступил в качестве сценариста, режиссера-постановщика, оператора и монтажера.

Фильм был переведен на французский язык, его уже показали в Грассе (Франция).

Воронежцы могут увидеть картину о нашем земляке в 18.00 в кинотеатре «Спартак». Показ будет свободным.