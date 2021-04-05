Прокуратура проконтролирует проверку ДТП с участием полицейского под Воронежем, в котором пострадала женщина

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту ДТП с участием полицейского в Воробьевском районе, в котором серьезные травмы получила женщина.

Напомним, 4 апреля около 15.30 на 75-м километре автодороги Бутрулиновка-Воробьевка-Калач столкнулись «Мерседес Бенц С180» и «ВАЗ 21150». За рулем иномарки сидел 33-летний сотрудник районного отделения ГИБДД. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в «пятнашку». 29-летняя автоледи в отечественной легковушке получила травмы, которые медики оценили как тяжкий вред здоровью.

- С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. прокурора района Сергей Воробьев. По факту ДТП Бутурлиновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Воронежской области проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратурой района, - сообщили в облпрокуратуре.