В Воронеже на улицы вышли еще 15 низкопольных автобусов

фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжается оптимизация работы системы пассажирского транспорта. 30 марта в столицу Черноземья прибыли 30 новых современных низкопольных автобусов большой вместимости. И 15 из них уже вышли на городские линии. Новые машины обслуживают маршруты №№ 8, 9КС, 49.

В ЛиАЗах 105 мест общей вместимости, 28 из них сидячие. Автобусы оснащены расширенной системой видеонаблюдения (фиксируют не только происходящее в салоне, но и входные группы с улицы - для лучшего контроля процесса посадки-высадки пассажиров), тахографами, определяющими время отдыха водителя. Главное, машины оборудованы пандусами и пневматической подвеской, которые обеспечивают более комфортную посадку маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Путь следования отображается на электронной информационной строке, а номер маршрута - на цифровом табло. Остановки объявляются автоинформаторами, водитель может связаться с пассажирами по громкой связи.

- На сегодняшний день мы уже получили и выпускаем на линию 112 автобусов большого класса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 28 оставшихся единиц техники на этой неделе двумя партиями будут доставлены в Воронеж, - отметил глава города Вадим Кстенин.