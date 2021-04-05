Полузащитник воронежского «Факела» в четвертый раз попал в сборную тура ФНЛ

Роман Акбашев в матче с нижнекамцами был одним из лучших. Фото: с сайта ФК "Факел"

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев уже в четвертый раз в сезоне попал в символическую сборную тура. На этот раз он отметился результативным действием – отдал красивую передачу под удар Андрея Разборова, закончившийся голом. Но и в целом Роман был как всегда мобилен, настоящий мотор команды.

На этот раз компанию игроку «Факела» составил завсегдатай символической сборной нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев. В туре он оформил хет-трик в ворота ивановского «Текстильщика», матч в итоге завершился со счетом 4:2 в пользу «Крылышек». Его партнер по команде защитник Никита Чернов - тоже в списке лучших игроков тура

Также в сборную попал полузащитник «Волгаря» Александр Болонин, забивший победный гол в матче с «Аланией» со свой половины поля. Кстати, он же совершил и перехват, с которого началась голевая атака астраханцев. Итог матча – 1:0.

Два пенальти в матче со столичным «Торпедо» отразил голкипер «Иртыша» Владислав Полетаев. Правда, даже для ничьей в Москве этого омичам не хватило. Торпедовцы победили – 1:0. Но Полетаев внимание экспертов заслужил.

Аналитики ФНЛ также выделили игру опорного полузащитника «СКА-Хабаровска» Ираклия Квеквескири. В матче с «Оренбургом» Ираклий был хозяином центра поля. Легионер хабаровчан защитник Эмерсон также был полном порядке. В результате один из лидеров проиграл на Дальнем Востоке – 0:1.

В сборной два представителя «Нижнего Новгорода», обыгравшего в принципиальном поединке калининградскую «Балтику» в гостях – 2:1. Эксперты выделили защитника команды с берегов Волги Ивана Темникова и работу наставника нижегородцев Роберта Евдокимова, ставшего главным тренером сборной тура.

Кроме того, в сборную попали обидчик нашего вратаря Саутина Александр Юшин, которому нижнекамцы обязаны завоеванным очком, а также защитник «Торпедо» Артем Самсонов и нападающий столичного «Спартака-2» Михаил Игнатов.