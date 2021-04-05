В Воронежской области на реке Дон закрыли еще один понтонный мост

Разлив реки Дон в Шилово Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В связи с подъемом уровня воды в реке Дон в Воронежской области закрыли для проезда автомобилистов наплавной мост в Лискинском районе. Он расположен на первом километре дороги «Давыдовка – Аношкино – Селявное». Об этом сообщили в департаменте дорожной деятельности Воронежской области 1 апреля.

Ранее также сообщили, что из-за паводка закрыли мост в микрорайоне Шилово. Теперь воронежцы, чтобы попасть на Острогожскую трассу, должны искать объездные пути.

Жителей области попросили с пониманием отнестись к ситуации. Водителям стоит своевременно выбирать пути объезда. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.