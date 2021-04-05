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Общество5 апреля 2021 17:24

В Воронежской области на реке Дон закрыли еще один понтонный мост

Автомобилистам придется искать объездные пути и в Лискинском районе
Евгения ФРОЛОВА
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Разлив реки Дон в Шилово

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В связи с подъемом уровня воды в реке Дон в Воронежской области закрыли для проезда автомобилистов наплавной мост в Лискинском районе. Он расположен на первом километре дороги «Давыдовка – Аношкино – Селявное». Об этом сообщили в департаменте дорожной деятельности Воронежской области 1 апреля.

Ранее также сообщили, что из-за паводка закрыли мост в микрорайоне Шилово. Теперь воронежцы, чтобы попасть на Острогожскую трассу, должны искать объездные пути.

Жителей области попросили с пониманием отнестись к ситуации. Водителям стоит своевременно выбирать пути объезда. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.