Нападающий воронежского «Факела» претендует на звание лучшего игрока ФНЛ в марте

Андрей Разборов - точно один из лучших игроков марта в ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

В понедельник, 5 апреля, на сайте ФНЛ стартовало голосование за лучшего игрока лиги в марте по версии болельщиков. До этого в течение недели любители футбола присылали свои кандидатура на электронную почту и на страницы ФНЛ в соцсетях. В итоговый список, предлагаемый сейчас для голосования, попали шесть игроков.

Приятно, что по числу упоминаний (65) на первом этапе конкурса лидирует нападающий «Факела» Андрей Разборов. Всего лишь на одно меньше у форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Кроме того, в итоговый шорт-лист для голосования попали полузащитник «Нижнего Новгорода» Мухаммад Султонов (41), форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев (38), вратарь «СКА-Хабаровска» Алексей Городовой (34) и защитник калининградской «Балтики» Игорь Юрганов (28). Эксперты также включили в список для голосования полузащитника томской «Томи» Никита Кривцов и защитника «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области Владимира Хозина.

Очевидно, что только активность воронежских болельщиков может сделать Разборова лучшим игроком марта. Все-таки статистика его и Сергеева показывает, что на данный момент позиция футболиста самарского клуба более выигрышная. Судите сами, Иван наколотил уже 32 гола в этом сезоне (причем немало из них забил именно в марте), в то время как у Андрея их всего 12.

Голосование продлится до пятницы, 9 апреля.

Напомним, что касается главного тренера «Факела», ни у экспертов ФНЛ, ни у болельщиков никаких сомнений не возникло, что Олег Василенко – лучший в марте.