50-летие Воронежского института искусств отметят бесплатным концертом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

50-летие Воронежского института искусств отметят концертом в Никитинской библиотеке.

Преподаватели Евгений Фадеев и Станислав Фролов, сами в прошлом выпускники института искусств, исполнители с большим стажем, к юбилейной дате подготовили программу «Из современности в современность», в которую включили «Прелюдию» и «Галоп» из сюиты Воан-Уильямса, «Сонату для альта» воронежского композитора Шишкина и «Концерт для альта с оркестром» Бартока.

Евгений Фадеев и Станислав Фролов неоднократные участники концертов в музыкальной гостиной «Импровизация» библиотеки имени Никитина. Кстати, книга «История, основы производства и ремонта струнных инструментов» Евгения Фадеева входит в фонд "Никитинки".

Концерт пройдет 11 апреля в 15.00 в лекционном зале 4-го этажа Никитинской библиотеки.