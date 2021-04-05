Воронежский «Буран» в апреле сыграет пять матчей

Первый матч в Воронеже в межсезонье "Буран" проведет 21 апреля. Фото: с сайта ХК «Буран»

В понедельник, 5 апреля, хоккеисты «Бурана» вышли из отпуска и начали первый подготовительный сбор. Он продлится до 24 апреля. За это время «ураганные» сыграют пять контрольных матчей.

10 апреля «Буран» в подмосковном Чехове померяется силами с воскресенским «Химиком». 16 и 17 апреля «ураганные» сыграют в Ростове-на-Дону с ХК «Ростов». А 21 апреля состоится черноземное дерби – в Воронеже «Буран» сразится с ХК «Тамбов». Ответный визит в город на Цне «ураганные» нанесут 24 апреля.