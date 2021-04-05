Нововоронежская АЭС: три школьника из Нововоронежа стали победителями V Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы».

Грачёва Анна. Рассвет у водоёма. Нововоронежская СОШ № 3

В адрес конкурсной комиссии поступили более двух тысяч фотографий природы, авторами которых стали около тысячи юных жителей территорий присутствия АЭС из России, Венгрии, Беларуси, а также ребята из Абхазии и дети сотрудников центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом». До конца года во всех городах России, Венгрии, Беларуси и Абхазии, принявших участие в проекте, будут организованы фотовыставки работ победителей.

Пантилеев Леонид. Не смущайте ирис! Нововоронежский ДДТ

Соавтор и член жюри проекта, венгерский фотохудожник Балинт Винце отметил высокий уровень работ участников. «Этот конкурс проходит уже в пятый раз, и с каждым годом я с радостью отмечаю, что растет не только количество участников, но и уровень их мастерства, – отметил он. – Некоторые дети участвуют в конкурсе каждый год, и мне приятно наблюдать их творческий рост».

Напомним, в этом году на суд жюри регионального этапа конкурса детских фотографий поступило 206 фотоснимков, авторами которых являются юные жители Нововоронежа. «Жюри престижного детского фотоконкурса назвало имена победителей. В их числе – наши юные земляки. Это Анна Грачёва, Леонид Пантилеев, Софья Повеквечных. Желаем ребятам не снижать уровень своего мастерства, а совершенствовать его поможет участие в международном экологическом детском форуме», – отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда «АТР АЭС»* Николай Нетяга.

Повеквечных Софья. На крыльце. Нововоронежская СОШ № 1

*Международный конкурс «В объятиях природы» ежегодно проводится Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фондом «АТР АЭС») совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш». В нем участвуют дети в возрасте от 12 до 17 лет из российских городов-спутников АЭС. Международный статус конкурс приобрел благодаря участию в составе жюри известного венгерского фотохудожника-натуралиста Балинта Винце.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС