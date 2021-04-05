В Воронежскую область привезли еще 30 тыс комплектов вакцины от коронавируса

В Воронежскую область привезли очередную партию вакцины «Спутник V»: в регион поступило 30 тысяч парных наборов препарата.

- Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону их регистратур. В Воронежской области для вакцинации можно выбрать любую поликлинику, где есть прививочные кабинеты. Всего в регионе открыто 56 пунктов вакцинации в 32 районных больницах, 14 поликлиниках города Воронежа, 2 областных больницах, 5 ведомственных и 3 частных медорганизациях. На базе пунктов работает 207 прививочных кабинетов и 96 мобильных прививочных бригад, - отметили в облздраве.

С начала прививочной кампании против COVID-19 Воронежская область получила уже более 198 тысяч комплектов вакцины. Привито более 147 тыс человек, из них более 106 тысяч получили обе дозы вакцины.