Главного тренера воронежского «Факела» болельщики признали лучшим в ФНЛ в марте

Олег Василенко быстро завоевал симпатии болельщиков. Фото: с сайта ФК "Факел"

Специалисты ФНЛ подвели итоги голосования болельщиков, выбиравших лучшего главного тренера марта. На это звание претендовали, кроме Олега Василенко, Игорь Осинькин из самарских «Крыльев Советов», Марцел Личка из «Оренбурга» и Евгений Калешин из калининградской «Балтики». Однако реальным конкурентом был только Осинькин. Самарцы также выиграли все проведенные матчи в марте.

В итоге Олег Василенко одержал очень убедительную победу. За него проголосовал 61 процент из всех участвовавших в опросе болельщиков. У экспертов ФНЛ, надо сказать, было схожее мнение. Признание вполне заслуженное, учитывая, что в числе побед есть и гостевой выигрыш над одним из лидеров – «Нижним Новгородом». Да к тому же и в единственном матче в феврале «Факел» одолел на выезде еще одного реального претендента на выход в премьер-лигу – ФК «Оренбург».