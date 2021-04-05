Драмтеатр приглашает воронежцев на выставку об истории "Кольцовского"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее театра драмы открылась выставка «Театр и время». Она рассказывает об истории существования старейшего в Воронеже театра - со времени его создания в 1787 году и до сегодняшнего дня.

В основе экспозиции - раритетные материалы из архива театра: фотографии, афиши, программки спектаклей. На выставке можно рассмотреть фотокопии документов, рассказывающих о появлении театра в Воронеже, первых десятилетиях его существования, о «золотом» периоде в истории воронежского драматического - второй половине XIX века, когда одна за другой на сцене ставились пьесы Александра Островского, а в Воронеж приезжали мэтры - Мария Ермолова, Гликерия Федотова, Вера Комиссаржевская. Представлены в экспозиции и суровые военные годы, когда труппа театра ставила новые спектакли, находясь в эвакуации.

Значительная часть экспозиции посвящена режиссеру и бывшему худруку Анатолию Иванову и его периоду в истории театра. В музее можно увидеть сценические костюмы Людмилы Кравцовой из спектакля «Лев зимой» и Вячеслава Зайцева из спектакля «Мост короля Людовика Святого», а также головные уборы, в которых в разное время выходили на сцену Валерий Потанин и Анатолий Гладнев. А также - програмки спектаклей 1930-х годов, а также старые издания пьес Максима Горького, Фридриха Шиллера, шедших когда-то на сцене театра.

Выставку в музее можно посмотреть бесплатно перед спектаклем и в антракте на четвертом этаже.