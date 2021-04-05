В Воронеже сотрудникам детсада платили ниже минимального размера оплаты труда

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Сотрудникам «Центра развития ребенка - детсада №5» выплачивали зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Нарушения вскрыла трудовая инспекция.

- В ходе проведения плановой проверки сотрудниками Гострудинспекции установлено, что двум работникам МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 5» заработная плата в течение нескольких месяцев - с октября 2020-го по февраль 2021-го - года выплачивалась ниже МРОТ. По итогам проверки учреждению выдано предписание, в рамках которого работодатель обязан произвести перерасчет, доначисление и выплату недоначисленной зарплаты. Виновные в нарушении трудовых прав работников привлечены к административной ответственности, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.