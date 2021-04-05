Под Воронежем пьяный полицейский на «Mercedes» устроил лобовую аварию с пострадавшей

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Авария произошла 4 апреля в 15:39 в Воробьевском районе на автодороге «Бутурлиновка – Воробьевка». В столкновении «Мерседеса», за рулем которого находился полицейский, и «ВАЗ-2115» пострадала 28-летняя девушка. По предварительным данным, правоохранитель был пьян. Эту информацию подтвердили в ГУВД по Воронежской области 5 апреля.

Иномарка буквально в лоб столкнулась с ВАЗ-2115. Им управляла пострадавшая. Двери отечественного авто заклинило.

На место ДТП выезжал расчет ПСЧ-37 для того, чтобы деблокировать пострадавшего водителя, – пояснили в региональном МЧС.

Пассажир, находившийся в «пятнадцатой», отделался легкими ушибами.

Официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова подтвердила, что за рулем иномарки в момент аварии находился пьяный 38-летний полицейский:

– Он двигался на личном автомобиле, вне службы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение.

Также она добавила, что в отношении правоохранителя проводится служебная проверка. На этот момент стража порядка отстранили от исполнения своих обязанностей.