Воронежцы смогут пообщаться с прокурором и омбудсменами области

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Во вторник, 13 апреля, прокурор Воронежской области Николай Саврун проведет совместный прием граждан с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ириной Поповой и уполномоченным по правам человека в Воронежской области Татьяной Зражевской.

Они ответят на вопросы, касающиеся нарушения прав социально-незащищенных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общение пройдет в помещении прокуратуры области по адресу: переулок Красноармейский, 12б.

Предварительно, в срок до 18.00 8 апреля, необходимо записаться по телефону 8(473) 260-89-89. Запись доступна в рабочее время – с 09.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 13.45.