В Воронеже женщину заставили снести свой балкон

Судебные приставы добились, чтобы балкон вернулся в свое первоначальное состояние. Фото: Андрей АБРАМОВ

Женщина, живущая в Юго-Западном районе, решила увеличить площадь своей квартиры весьма оригинальным способом. У нее изначально был один балкон, а она во время ремонта «продлила» на все комнаты. Строительные работы владелица квартиры ни с кем не согласовала.

Однако контролирующие органы получили информацию об этом самоуправстве. Советский районный суд официально признал увеличение площади балкона незаконным. И приставы стали добиваться сноса его «нелегальной» части.

Женщина не спешила рушить балкон. Даже когда ей вручили постановление суда под расписку. В итоге она дождалась штрафа в 200 тысяч рублей, который ее обязал выплатить уже мировой суд. В марте 2021 года владелица квартиры рассталась с этой кругленькой суммой. И скрепя сердце, разрушила часть балкона.