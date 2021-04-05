Следователи рассказали о подробностях гибели 9-летнего мальчика в реке под Воронежем

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели 9-летнего мальчика в реке Тихая сосна Острогожского района. Оно было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» ч. 1 ст. 109 УК РФ, сообщили в СУ СК по региону 5 марта.

По предварительным данным, трагедия произошла 7 февраля. Четверо детей без присмотра взрослых играли на берегу реки около села Гнилое. Они бросали с берега в воду бутылки. Двое мальчишек 9 и 10 лет выбежали на лед, чтобы поднять бутылку и провалились. Стоявшие на берегу товарищи бросились на помощь, но смогли вытащить только одного из них. Второго унесло сильным течением.

Дети тут же сообщили о случившимся взрослым, а те вызвали спасателей. Тело ребенка спустя два месяца нашли в 250 метрах от места гибели. Его увидели женщины на поверхности воды 4 апреля.

– Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, на котором внешневидимых телесных повреждений не обнаружено. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате утопления в воде, – пояснили в следственном управлении.

В данный момент назначены дополнительные экспертизы, продолжается допрос свидетелей, устанавливаются обстоятельств произошедшего.