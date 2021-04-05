Воронежская тяжелоатлетка завоевала серебро чемпионата Европы

Светлана Ершова пополнила свою коллекцию медалей на чемпионате Европы в Москве. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате Европы в Москве подтвердила свой класс воронежская тяжелоатлетка Светлана Ершова. В рывке она показала четвертый результат, подняв 88 килограммов. А потом толкнула 112 кг. В этом упражнении она уступила только украинке Камиле Конотоп, которая в итоге и стала победительницей. Спортсменка из Незалежной в весовой категории до 55 килограммов вообще была намного сильнее соперниц. В рывке она подняла 95 кг, а толкнула 113 кг.

Светлана же обогнала бельгийку Нину Стеркс. В рывке у них был одинаковый результат. А вот толкнула Нина штангу на три килограмма меньше, чем Светлана.