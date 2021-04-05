В Воронеже продавщица подменой ценников заработала 650 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

45-летнюю жительницу Воронежа поймали на присвоении чужих денег. Случай довольно интересный. Женщина работала продавцом в магазине бижутерии и парфюмерии в Ленинском районе. Она подменяла ценники, устанавливая на них более высокую стоимость. А разницу при продаже товаров присваивала себе.

Владелица магазина заметила подмену цен и заподозрила работницу в хищении. Та призналась полицейским, что за 2020 год ей удалось «заработать» на таких махинациях около 650 тысяч рублей. Деньги она потратила.

За присвоение средств в крупном размере ей грозит до шести лет заключения.