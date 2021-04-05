В Воронежской области рецидивист избил собутыльника табуретом за то, что тот не отдавал свой смартфон

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Высокие отношения! В селе Монастырщина Богучарского района собутыльники подрались из-за смартфона. В ход пошли табурет и нож.

Выпивала компания вечерком 29 марта. В какой-то момент 43-летний гость потребовал у 42-летнего хозяина смартфон: очень уж он ему понравился. Тот отказал. Тогда гость, недолго думая, ударил хозяина табуретом по голове, а потом под угрозой ножа отобрал смартфон и удалился.

Потерпевший не сразу обратился в полицию: надеялся, что знакомый одумается и вернет телефон. Но не тут-то было.

Когда разбойника, кстати, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали, тот признался, что сразу продал гаджет, а вырученные деньги потратил.

За разбой рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.