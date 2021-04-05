Известный музыкант сыграет воронежцам на скрипке 1765 года

афиша ВКЗ

7 апреля в ВКЗ пройдет концерт в рамках абонемента № 2 «Классика и не только...». В этот вечер с оркестром Воронежского концертного зала выступит скрипач Сергей Догадин. В программе прозвучат «Времена года на Манхэттене» Шора и «Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром» Сен-Санса.

Сергей Догадин игрой на скрипке начал заниматься в 5 лет. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, потом Концертную аспирантуру Высшей школы музыки Кельна (Германия), стажировался в сольной аспирантуре Университета искусств в Граце (Австрия). В настоящее время продолжает стажировку в классе профессора Бориса Кушнира в Венской консерватории. Музыкант - победитель десяти международных конкурсов, в том конкурса имени Паганини (Ι премия, Россия, 2005) и конкурса имени Чайковского (II премия и приз зрительских симпатий (Россия, 2011). Стипендиат множества премий, в том числе Президента России.

Скрипач сотрудничал с всемирно известными оркестрами, принимал участие в престижных фестивалях, гастролировал в России, США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, Испании, Швеции, Дании, Китае, Польше, Литве, Венгрии, Ирландии, Чили, Латвии, Турции, Айзербайджане, Румынии, Молдавии, Эстонии и Нидерландах.

Ранее играл на скрипках Паганини и Штрауса, в настоящее время играет на инструменте итальянского мастера Джованни Батисты Гваданини (Парма, 1765 года).