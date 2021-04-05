«Черный кредитор», из-за которого лишились жилья 11 воронежцев, не смог выйти из СИЗО

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Воронежский областной суд отклонил ходатайство защиты и оставил в СИЗО до 23 июня подозреваемого в крупном мошенничестве Дмитрия Н. Об этом рассказала представитель шести потерпевших адвокат Светлана Чепилевич.

Защита просила отправить «черного кредитора», из-за которого более 10 воронежцев лишились жилья, под домашний арест и даже предлагала внести залог – 1 млн рублей. Но суд счел, что оснований для назначения более мягкой меры пресечения, нет.

Суд учел, что Дмитрий Н. стал фигурантом тяжкого уголовного дела, к тому же ранее был судим. Есть основания полагать, что он может угрожать потерпевшим или уничтожить доказательства.

Напомним, около трех лет, лишившиеся домов и квартир воронежцы, добивались возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Н. Только после поездки в генеральную прокуратуру дело сдвинулось с мертвой точки. Весной 2020 года «черный кредитор» стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 статьи 159 УК РФ. С тех пор началось следствие. В деле 11 потерпевших, хотя, как уверяет адвокат, их может быть и гораздо больше.

По версии следствия, гражданин Н. орудовал в Воронеже как частный кредитор. Клиентов искали через объявления о том, что некая финансовая организация предоставляет займы под залог имущества. Но под видом договоров займа люди подписывали документы о купле-продаже собственного жилья. Общая сумма ущерба превышает 17 млн рублей.