В Воронеже ищут нуждающуюся в медицинской помощи пенсионерку

Нина Тюленева ушла из дома с утра в неизвестном направлении. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках пропавшей 79-летней Нины Тюленевой. Пожилая женщина ушла из дома на улице Строителей Коминтерновского района в воскресенье, 4 апреля, около 9 утра. Родственники боятся за нее. Женщина не находит дорогу домой не в первый раз. Она плохо ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы Нины Тюленевой: рост 168 сантиметров, седые волосы, серо-зеленые глаза. Была одета в черные куртку и черные штаны, обута в черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Нина Викторовна, просят позвонить по телефону горячей линии поисковиков - 8 800 700 54 52 или номеру службы спасения 112.