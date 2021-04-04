В Воронеже сделать проект ливневки на Петровской набережной доверили ростовчанам

Спроектировать хорошую ливневку весьма непросто. Фото: Иван ВИСЛОВ

Состоялся аукцион на право сделать проект ливневки на Петровской набережной. Получился он скучным. Участвовал только один претендент - ООО «Объединенная дирекция проектных работ». Фирма эта базируется в Ростове-на-Дону.

В такой ситуация властям трудно было рассчитывать на то, что на торгах удастся сэкономить. Так и получилось. Подрядчик уменьшил цену чисто символически – с 5,88 миллионов до 5,87 млн рублей.

За эти деньги ростовчане обязаны будут разработать проект обновления и расширения существующей ливневки. Он должен предусматривать не только обычное водоотведение, но и установку автоматических канализационно-насосные станций (КНС) и очистных сооружений.

Сначала подрядчик должен спроектировать участок от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. А потом – от этой площади до ВОГРЭСовского моста. Все работы ростовчане должны завершить до 1 мая 2021 года.

Напомним, на обновленной Петровской набережной планируют построить три центра: концертно-выставочный, для спа-процедур, фитнеса и детский спортивный, а также аквапарк, ресторан, кафе, спорт-бар, кофейню, пункт проката велосипедов, зоны стритфуда. Сделать это собираются не позже 2025 года.