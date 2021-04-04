Воронежские болельщики определили лучшего игрока «Факела» февраля и марта

Андрей Разборов стал любимцем воронежских болельщиков. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

В официальной группе «Факела» ВКонтакте подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока февраля-марта. Выбор любителей футбола был логичным. Кого еще признать лучшим, как не стабильно штампующего голы после зимнего перерыва нападающего Андрея Разборова?! У него на счету их стало уже 12. А многие из них не только важные, но и красивые. Так, что получите, Андрей, симпатии более 60 процентов голосовавших.

На втором месте защитник Сергей Брызгалов, на счету которого не только уверенная игра в обороне, но и три гола в трех матчах. Ему отдали голоса 14,3% участников опроса.

А замыкает тройку зрительских симпатий Неманья Пейчинович. Звездному легионеру из Сербии, цементирующему защиту «Факела», досталось 11,49 процентов голосов.

Напомним, 5 апреля завершается голосование на сайте ФНЛ за лучшего тренера марта. Пока уверенно лидирует рулевой «Факела» Олег Василенко. При этом результат тот же, как и у Разборова – более 60 процентов голосов. Точнее, 61.