В Воронеже будут судить сестру, зарезавшую брата

Убийце брата грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.
12 января женщина выпивала вместе с братом и его знакомой. Во время пьяного застолья родственники поссорились. Причем брат так оскорбил сестру, что это ее очень сильно задело.
Женщина пошла на кухню, взяла нож, незаметно подошла к брату, сидевшему в кресле и дважды резанула его в грудь. Ранения оказались смертельными.
По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.