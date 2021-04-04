В Воронеже будут судить сестру, зарезавшую брата

Убийце брата грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

12 января женщина выпивала вместе с братом и его знакомой. Во время пьяного застолья родственники поссорились. Причем брат так оскорбил сестру, что это ее очень сильно задело.

Женщина пошла на кухню, взяла нож, незаметно подошла к брату, сидевшему в кресле и дважды резанула его в грудь. Ранения оказались смертельными.

По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.