Воронежцев на рабочей неделе ждут морозные ночи и дожди

Дожди синоптики обещают 7 апреля и в ночь на 8-е. Причем достаточно сильные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Воронеже медленно перестраивается на весеннее тепло. Ночные заморозки, по мнению синоптиков, продлятся до среды, 6 апреля.

- Временное возвращение мороза – обычное явление для апреля, который в нашем регионе, по сути, является первым месяцем весны, - напомнил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Но длится оно обычно не более пяти суток. Примерно так получится и на этот раз. С середины будущей рабочей недели ночью столбик термометра поднимется до +3, а потом еще выше. С другой стороны, солнце, которое сейчас появляется регулярно, спрячется, начнутся дожди.

В ночь на понедельник, 5 апреля, южный ветер принесет … холод. Луна будет проглядывать сквозь облака, температура будет держаться около нуля. Днем, правда, появится солнце, но оно периодически будет прятаться в тучи. При этом потеплеет до +11.

Ночью во вторник, 6 апреля, столбик термометра снова будет балансировать около нулевой отметки при переменной облачности. Днем подует юго-западный ветер, солнце будет появляться сквозь облака. Температура повысится до +13.

В ночь на среду, 7 апреля, снова сменится ветер – на этот раз на южный. Синоптики прогнозируют +3 градуса, на луну будут набегать облака. Днем усилится ветер – на этот раз юго-восточный. Его порывы могут достигать 17 м/c. Пойдет сильный дождь при +11 градусах.

Ночью в четверг, 8 апреля, ветер сменится на юго-западный, но он будет таким же мощным. Дождь может еще усилиться. Днем потеплеет до +10 градусов, будет пасмурно.