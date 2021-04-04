В Воронеже кроссовер врезался в патрульную машину ГИБДД

"Тойота" визуально повреждена меньше, чем патрульный автомобиль. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили пост с фото аварии, случившейся на улице Антонова-Овсеенко в субботу, 3 апреля. На нем виден патрульный автомобиль ГИБДД с четко заметными повреждениями вокруг одной из фар. Рядом стоит «Тойота» - с виду почти не побитая.

В полиции рассказали подробности ДТП:

- Около восьми часов вечера 31-летний водитель Toyota RAV4 при левом развороте пересек двойную сплошную полосу и врезался в ехавшую в попутном направлении патрульную машину ГИБДД. Оба автомобиля получили технические повреждения. Водители в аварии не пострадали, оба были трезвы. Наши сотрудники выясняют причины, по которым мужчина, управлявший «Тойотой» совершил маневр, приведший к ДТП.

Напомним, часом ранее 3 апреля на парковке у ТРЦ «Град» водитель «Шевроле» ударил в бок такси так, что машина перевернулась на крышу.