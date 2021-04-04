Главный тренер воронежского «Факела» о ничьей с «Нефтехимиком»: «Это не футбол»

Олег Василенко остался недоволен тактикой гостей из Нижнекамска. Фото: с сайта ФК "Факел"

Главный тренер «Факела» Олег Василенко эмоционально прокомментировал потерю двух очков в домашней игре с нижнекамским «Нефтехимиком» (напомним, матч закончился со счетом 1:1):

- Мы создали больше голевых моментов. Обидно, что соперник один раз толком дошел до наших ворот и сразу забил мяч. Победил антифутбол. Мы должны быть корректны и профессиональны. Это не футбол – стоять 90 минут на своей половине поля, отбивать мяч и лежать на земле при первом удобном моменте. В то же время хочу передать огромную благодарность болельщикам за их поддержку.

Рулевой «Нефтехимика» Кирилл Новиков после матча был краток:

- Тяжелая игра, тяжелое поле. «Факел» играл достаточно просто, но создавал большое давление и владел преимуществом всю игру. Одно очко в таком матче для нас хороший результат, я считаю.

«Факел» после этой ничьей сразу опустился на 11 место. Нашу команду обогнал не только «СКА-Хабаровск», но и астраханский «Волгарь».