В райцентре Воронежской области у пенсионера при обыске нашли килограмм пороха

Полицейские при обыске нашли у мужчины порох в пороховницах. Фото: из архива «КП»

В Острогожске 64-летний мужчина держал себя у дома порох. Причем немало – 1,3 килограмма. Рассовал он взрывчатое вещество в две картонные и две железные банки. И жил себе, а опасную «заначку» держал. На всякий случай.

Только вот прознали про домашний мини-склад пороха работники местного уголовного розыска. И нагрянули в дом пенсионера на улице Острогоща. Порох конфисковали. Экспертиза определила, что его изготовили в промышленных условиях. И что он вполне годен для начинки взрывчатки.

Сам мужчина уверяет, что нашел порох на территории заброшенного завода в Острогожске еще десять лет назад. Утверждает, что продавать его и тем более уж совершать какой-нибудь теракт не собирался.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суда «хранитель пороха» будет дожидаться под подпиской о невыезде.