В Воронежской области за сутки коронавирусом заразились 203 человека, 206 выздоровели

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области вроде бы стабилизируется - в том числе и благодаря вакцинированию людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте Стопкоронавирус.РФ выложили оперативную информацию о заболеваниях COVID-19 за последние сутки.

Цифры по Воронежской области примерно такие же, как последние дни – зараженных чуть больше 200, на этот раз 203 (хотя на утро 3 апреля было 197, но разница в принципе невелика). Это шестое место по России. Хуже с количеством заболевших за сутки дела в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской области. Всего за время эпидемии в нашем регионе коронавирусом заразились 75 954 человека.

Выздоровели чуть больше, чем заболели, - 206 человек. Это также шестое место, но среди лучших регионов России. Больше людей за сутки победили коронавирус только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Самарской областях. Всего излечились от этой крайне опасной болезни 70 631 житель нашего региона.

Федеральный оперативный штаб дает сведения о трех смертях за сутки. Если сравнить с 22-мя на утро 3 апреля, эта цифра не может не вызывать оптимизм. Однако у регионального штаба сведения о смертях порой отличаются от федеральных очень сильно.

Напомним, в Воронежской области сейчас из ограничений осталось, пожалуй, только требование не более чем 50-ной посещаемости в кафе, на игровых площадках в торгово-развлекательных центрах и на спортивных соревнованиях.

Обновление: в региональном штабе сообщили, что за сутки умерли от коронавируса 10 жителей Воронежской области.