В Воронеже мужчина лишился 310 тысяч рублей после звонка незнакомца

Не давайте незнакомцам данные ваших банковских карт, и ваши сбережения не исчезнут в неизвестном направлении. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Субботний день 3 апреля не стал выходным для мошенников. Они снова потрудились ударно. Особенно отличился аферист, позвонивший 59-летнему жителю Железнодорожного района. Как обычно, представился сотрудником службы безопасности банка. Погрозил своей жертве атакой хакеров и выудил секретные данные, дающие доступ к счету. А потом снял с него 310 тысяч рублей. Обманутый мужчина подал заявление в полицию.

- Всего 3 апреля было шесть фактов бесконтактных мошенничеств. Ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил более 650 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Четыре из афер были совершены путем незаконного получения доступа к банковской карте, еще два – под предлогом продажи товаров и услуг. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158, ч.2 ст.159 УК РФ, предусматривающих ответственность за кражу и мошенничество. Еще раз призываем не доверять незнакомцам, предлагающим вам под любыми предлогами делать какие-либо операции с вашими деньгами.